MotoGP, GP Stiria 2021: programma, orari e tv. Appuntamento ad agosto dopo la pausa (Di domenica 27 giugno 2021) dopo una prima parte di stagione abbastanza intensa, in cui sono stati disputati 9 weekend di gara nell’arco di 3 mesi, il Motomondiale si ferma per una lunga sosta estiva che si concluderà nel fine settimana del 6-8 agosto al Red Bull Ring di Spielberg con il Gran Premio di Stiria 2021, decimo round del campionato. Il circuito austriaco ospiterà un doppio Appuntamento iridato, infatti si replicherà dal 13 al 15 agosto con il weekend di gara valevole per il Gran Premio d’Austria. Fari puntati in primis sulle Ducati, che proveranno a monopolizzare le posizioni di vertice grazie ad un ... Leggi su oasport (Di domenica 27 giugno 2021)una prima parte di stagione abbastanza intensa, in cui sono stati disputati 9 weekend di gara nell’arco di 3 mesi, il Motomondiale si ferma per una lunga sosta estiva che si concluderà nel fine settimana del 6-8al Red Bull Ring di Spielberg con il Gran Premio di, decimo round del campionato. Il circuito austriaco ospiterà un doppioiridato, infatti si replicherà dal 13 al 15con il weekend di gara valevole per il Gran Premio d’Austria. Fari puntati in primis sulle Ducati, che proveranno a monopolizzare le posizioni di vertice grazie ad un ...

