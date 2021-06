Michele Serra: "Io mi inginocchio. Ma perché voglio inginocchiarmi. Non perché devo" (Di domenica 27 giugno 2021) Mi inginocchio perché voglio, non perché devo. Scrive così Michele Serra nella sua Amaca di oggi. Il giornalista di Repubblica sottolinea che il gesto simbolico, che ieri la Nazionale di calcio ha deciso di non fare, non può essere un obbligo. su Repubblica di oggi, Michele Serra scrive: Io mi inginocchio. Ma perché voglio inginocchiarmi. Non perché devo. Se fosse ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 27 giugno 2021) Mi, non. Scrive cosìnella sua Amaca di oggi. Il giornalista di Repubblica sottolinea che il gesto simbolico, che ieri la Nazionale di calcio ha deciso di non fare, non può essere un obbligo. su Repubblica di oggi,scrive: Io mi. Ma. Non. Se fosse ...

