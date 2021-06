Michele Morrone | offeso gravemente sul set | uno sfogo senza precedenti

(Di domenica 27 giugno 2021) Il settimanale Chi l’ha fatta grossa tanto da far infuriare l’attore impegnato sul set del sequel di “365 Days”, le foto hanno già fatto il giro del web. L’attore milanese in questi giorni è impegnato sul set del film “365 Days” per girare il sequel che lo scorso anno ha conquistato il pubblico di Netflix.interpreta il protagonista Massimo Torricelli, ma accanto a lui ci sono anche Anna-Maria Sieklucka, Magdalena Lamparska e Simone Susinna. Pochi giorni fa però l’attore e modello classe 1990 si è molto indispettito per delle foto pubblicate abusivamente dal settimanale Chi che hanno fatto presto il giro della ...

Le foto di Michele Morrone nudo escono dal set, diventano pubbliche e lui si infuria sul social. Da qualche giorno circolano in rete degli scatti rubati dal set del film Netflix '365 giorni' parte due in cui ...