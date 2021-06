Maneskin: in Polonia per i diritti LGBTQ+ (Di domenica 27 giugno 2021) In diretta TV dalla Polonia i Maneskin hanno voluto lanciare un messaggio di solidarietà alla comunità LGBTQ. Damiano David e Thomas Raggi si sono scambiati un bacio mentre erano ospiti della TV polacca. La giovane band romana è stata, ieri sera, ospite all’evento televisivo polacco Polsat SuperHit Festiwal 2021. Nel corso della serata i giovani musicisti sono stati premiati dal cantante polacco Michal Szpak per il Disco d’oro Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di domenica 27 giugno 2021) In diretta TV dallahanno voluto lanciare un messaggio di solidarietà alla comunità LGBTQ. Damiano David e Thomas Raggi si sono scambiati un bacio mentre erano ospiti della TV polacca. La giovane band romana è stata, ieri sera, ospite all’evento televisivo polacco Polsat SuperHit Festiwal 2021. Nel corso della serata i giovani musicisti sono stati premiati dal cantante polacco Michal Szpak per il Disco d’oro Articolo completo: dal blog SoloDonna

