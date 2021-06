"Malattia brutta e dolorosa". L'esilio forzato della principessa Charlene di Monaco: verrà operata ancora? (Di domenica 27 giugno 2021) Charlène Lynette Grimaldi non potrà festeggiare il decimo anniversario di matrimonio con Alberto di Monaco. La principessa è infatti stata costretta a rimandare il suo ritorno a Montecarlo, previsto inizialmente per questa settimana, a causa di alcune complicazioni sorte dopo un'operazione, resa necessaria da una grave infezione otorinolaringoiatrica, contratta durante la visita in Sudafrica, paese in cui è cresciuta e si trova tuttora. “Quest'anno per la prima volta non sarò con mio marito al nostro anniversario, e la cosa mi rattrista”, ha fatto sapere Charlène al Corriere della Sera, che parla di “esilio” ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 27 giugno 2021) Charlène Lynette Grimaldi non potrà festeggiare il decimo anniversario di matrimonio con Alberto di. Laè infatti stata costretta a rimandare il suo ritorno a Montecarlo, previsto inizialmente per questa settimana, a causa di alcune complicazioni sorte dopo un'operazione, resa necessaria da una grave infezione otorinolaringoiatrica, contratta durante la visita in Sudafrica, paese in cui è cresciuta e si trova tuttora. “Quest'anno per la prima volta non sarò con mio marito al nostro anniversario, e la cosa mi rattrista”, ha fatto sapere Charlène al CorriereSera, che parla di “” ...

