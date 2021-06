Logistica, i manager Dhl che denunciavano i lavoratori in sciopero ora sono nel mirino di pm e Agenzia delle Entrate (Di domenica 27 giugno 2021) Denunciano decine di lavoratori che scioperano. Sostenendo che in realtà si tratti di “centri sociali” che parlano di “multinazionali crudeli e sfruttatrici e sindacati servi dei padroni”. Ora per i manager di Dhl in Italia si mette male. Tocca a loro rispondere ai magistrati dopo che la Procura di Milano ha sequestrato preventivamente 20 milioni di euro a Dhl Supply Chain Italy nell’ambito di un’inchiesta per evasione fiscale e contributiva. È la nemesi. Secondo quanto risulta al Fattoquotidiano.it, solo in Lombardia, dal 2014 a oggi sono circa un centinaio i facchini e i sindacalisti denunciati dalle big della Logistica ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 27 giugno 2021) Denunciano decine diche scioperano. Sostenendo che in realtà si tratti di “centri sociali” che parlano di “multinazionali crudeli e sfruttatrici e sindacati servi dei padroni”. Ora per idi Dhl in Italia si mette male. Tocca a loro rispondere ai magistrati dopo che la Procura di Milano ha sequestrato preventivamente 20 milioni di euro a Dhl Supply Chain Italy nell’ambito di un’inchiesta per evasione fiscale e contributiva. È la nemesi. Secondo quanto risulta al Fattoquotidiano.it, solo in Lombardia, dal 2014 a oggicirca un centinaio i facchini e i sindacalisti denunciati dalle big della...

