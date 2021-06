Juve, l’assist decisivo per il primo colpo di mercato (Di domenica 27 giugno 2021) Locatelli vuole la Juve: il Sassuolo lo valuta 40 milioni, ma è disposto a venire incontro ai bianconeri con formule flessibili Manuel Locatelli vuole solo la Juventus e non prende in considerazione alternative all’estero. Lo riferisce ‘Tuttosport’, che aggiunge anche che il Sassuolo sarebbe disposto ad accontentare sia il ragazzo che i bianconeri, visti oltretutto Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 27 giugno 2021) Locatelli vuole la: il Sassuolo lo valuta 40 milioni, ma è disposto a venire incontro ai bianconeri con formule flessibili Manuel Locatelli vuole solo lantus e non prende in considerazione alternative all’estero. Lo riferisce ‘Tuttosport’, che aggiunge anche che il Sassuolo sarebbe disposto ad accontentare sia il ragazzo che i bianconeri, visti oltretutto Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

