IL PRANZO È SERVITO | INSINNA | “NESSUNO SANO DI MENTE PUÒ PENSARE DI SOSTITUIRE CORRADO”

(Di domenica 27 giugno 2021) Conclusa con successo la sua terza stagione alla guida de “L’Eredità”, Flavioterrà compagnia al pubblico di Rai1 per tutta l’estate con “Il“, lo storico quiz diche debutta lunedì 28 giugno sulla Tv di Stato dopo un decennio di successi su Canale 5 (1982-1992) e a quasi trent’anni di distanza dall’ultima puntata condotta da Mengacci su Rete 4. È il secondo format di Corima, la società di produzione della vedova diMarina Donato che trasloca da Mediaset alla Rai. Era toccato nel 2018 a “La Corrida” che pur nata in Rai come programma radiofonico si era trasformata ...

