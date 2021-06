Europei: Luis Enrique, 'domani Spagna deve vincere, sì o sì' (Di domenica 27 giugno 2021) "domani dobbiamo vincere, sì, sì o sì. Non ho alcun dubbio su ciò che vedrò da parte della mia squadra. Ho fiducia, perché ci sono cose che possiamo controllare". Così Luis Enrique alla vigilia della ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 27 giugno 2021) "dobbiamo, sì, sì o sì. Non ho alcun dubbio su ciò che vedrò da parte della mia squadra. Ho fiducia, perché ci sono cose che possiamo controllare". Cosìalla vigilia della ...

Advertising

zazoomblog : Europei: Luis Enrique minacce a Morata caso per la polizia - #Europei: #Enrique #minacce #Morata - TV7Benevento : Europei: Luis Enrique, 'minacce a Morata caso per la polizia'... - sportmediaset : Verso #CroaziaSpagna, Luis #Enrique: 'Minacce a #Morata fatto grave, ci pensi la Polizia'. #SportMediaset - sportli26181512 : Morata: 'Dopo Spagna-Polonia ho ricevuto minacce di morte per i miei figli': L'attaccante della nazionale di Luis E… - OdeonZ__ : La Spagna si è svegliata: 5-0 alla Slovacchia e ottavi contro la Croazia -