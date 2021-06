Euro 2020: la Juve prima per numero di gol. Il podio è tutto italiano (Di domenica 27 giugno 2021) Sono sempre più Europei che parlano italiano e di Serie A, quelli che stiamo assistendo in queste settimane. Europei che vedono anche i club italiani mandare a segno più di tutti i propri calciatori. A guidare questa particolare classifica è la Juventus, che ha visto segnare 8 volte i suoi giocatori, con le 5 reti di Ronaldo, poi i gol di Ramsey, Chiesa e Morata. Ma se la Juve è prima, la Serie A la fa da padrona con Inter e Atalanta a completare il podio. I nerazzurri sono secondi con 6 gol (3 Lukaku, 2 Perisic e 1 Skriniar). A quota 6 anche l’Atalanta, con le doppiette ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 27 giugno 2021) Sono sempre piùpei che parlanoe di Serie A, quelli che stiamo assistendo in queste settimane.pei che vedono anche i club italiani mandare a segno più di tutti i propri calciatori. A guidare questa particolare classifica è lantus, che ha visto segnare 8 volte i suoi giocatori, con le 5 reti di Ronaldo, poi i gol di Ramsey, Chiesa e Morata. Ma se la, la Serie A la fa da padrona con Inter e Atalanta a completare il. I nerazzurri sono secondi con 6 gol (3 Lukaku, 2 Perisic e 1 Skriniar). A quota 6 anche l’Atalanta, con le doppiette ...

Advertising

SkySport : ITALIA-AUSTRIA 2-1 Risultato dopo i tempi supplementari ? ? #Chiesa (95’) ? #Pessina (105’) ? #Kalajdzic (114’) ? E… - SkySport : ULTIM'ORA EURO 2020 IVAN PERISIC POSITIVO AL CORONAVIRUS La Croazia giocherà lunedì contro la Spagna #SkySport… - SalvatoreMerlo : L’Inpgi, la cassa previdenziale dei giornalisti, è un morto che cammina. Nel 2020 ha chiuso un bilancio con 253 mil… - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Olanda-Repubblica Ceca, le formazioni ufficiali: De Vrij-De Ligt in difesa, Darida non recupera - sportface2016 : #EURO2020 Robin #Gosens e l'ottavo in casa degli inglesi: una motivazione in più per l'esterno tedesco -