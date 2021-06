De Bruyne esce per infortunio all’inizio del secondo tempo (Di domenica 27 giugno 2021) Brutte notizie per il Belgio che sta giocando l’ottavo di finale contro il Portogallo vincendo per 1-0 al momento. all’inizio del secondo tempo Kevin De Bruyne ha chiesto il cambio e si è fermato non potendo più continuare. Martinez è stato costretto al cambio al 47? facebdo entrare Mertens al suo posto. De Bruyne aveva subito un brutto fallo da dietro nel primo tempo sulla caviglia, evidentemente quel fallo gli ha dato ancora problemi. Il belgio spera che si sia fermato per tempo. Intanto De Bruyne non potrà continuare la partita contro il ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 27 giugno 2021) Brutte notizie per il Belgio che sta giocando l’ottavo di finale contro il Portogallo vincendo per 1-0 al momento.delKevin Deha chiesto il cambio e si è fermato non potendo più continuare. Martinez è stato costretto al cambio al 47? facebdo entrare Mertens al suo posto. Deaveva subito un brutto fallo da dietro nel primosulla caviglia, evidentemente quel fallo gli ha dato ancora problemi. Il belgio spera che si sia fermato per. Intanto Denon potrà continuare la partita contro il ...

appelezmoiC : Cos’è questa storia che esce De Bruyne e il Belgio si spegne e smette di giocare a calcio? - napolista : La Nazionale di Martinez è in vantaggio 1-0 sul Portogallo ma perde uno dei suoi fuoriclasse toccato duro. Al suo p… - jesuisfederica : Ovviamente ho De Bruyne al fanta e Kevin esce per infortunio... #BelgioPortogallo #EURO2020 #BEL - 1956Giampiero : Esce De Bruyne e qualcuno in Italia comincia a fregarsi le mani ...#DeBruyne - fabbianorozzang : RT @YvanGoSlow24: Devono comprare e comprare. Senza mai cedere. Esce Neymar? Entra Salah. Esce De Bruyne? Entra Pogba. Così vi voglio. -