Covid, maxi focolaio a Maiorca: 700 ragazzi positivi e 2000 in quarantena (Di domenica 27 giugno 2021) (Adnkronos) - maxi focolaio Covid a Maiorca, dove circa 700 giovani sono stati contagiati negli ultimi giorni e altri duemila sono stati messi in quarantena preventiva una volta rientrati a Madrid. E' quanto riporta il quotidiano locale El Pais, secondo il quale feste in camere d'albergo e in locali pubblici, gite in barca e un enorme concerto reggaeton nell'arena di Palma sono alla base del focolaio. Il governo delle Isole Baleari sta indagando su nove hotel della zona di Arenal de Llucmajor e sul concerto che è stato sospeso dalla polizia perché violava tutte le misure di sicurezza anti ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 27 giugno 2021) (Adnkronos) -, dove circa 700 giovani sono stati contagiati negli ultimi giorni e altri duemila sono stati messi inpreventiva una volta rientrati a Madrid. E' quanto riporta il quotidiano locale El Pais, secondo il quale feste in camere d'albergo e in locali pubblici, gite in barca e un enorme concerto reggaeton nell'arena di Palma sono alla base del. Il governo delle Isole Baleari sta indagando su nove hotel della zona di Arenal de Llucmajor e sul concerto che è stato sospeso dalla polizia perché violava tutte le misure di sicurezza anti ...

Advertising

LaStampa : Covid in Spagna, maxi-focolaio a Maiorca: 600 ragazzi contagiati. “Tutto è partito da un concerto e dalle feste” - fanpage : Maxi focolaio Covid a Maiorca. Sotto accusa un concerto di Reggaeton e altre feste organizzate su barche e in diver… - RaiNews : Le autorità dell'isola delle Baleari hanno annunciato un'inchiesta per appurare se una serie di hotel e locali nell… - webefapa : #SPAGNA Maxi focolaio di #Covid a #Maiorca: contagiati oltre 700 studenti in vacanza e 3mila in quarantena - bbeghella : RT @RaiNews: Le autorità dell'isola delle Baleari hanno annunciato un'inchiesta per appurare se una serie di hotel e locali nella capitale… -