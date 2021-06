Commenta un piatto di finocchi gratinati, Facebook censura il ristoratore Daniele Voltini: «Incitamento all’odio» (Di domenica 27 giugno 2021) Scrive una recensione a un piatto di finocchi e Facebook lo censura. Un ristoratore della provincia di Bologna, Daniele Voltini, è stato censurato per aver Commentato la foto di un piatto di finocchi gratinati postata sul social da un suo collega. «Ma proprio i finocchi dovevi prendere come esempio?», queste le parole del ristoratore che gli sono costati il ban. Secondo Facebook il commento in questione violerebbe gli standard in materia ... Leggi su newscronaca.myblog (Di domenica 27 giugno 2021) Scrive una recensione a undilo. Undella provincia di Bologna,, è statoto per averto la foto di undipostata sul social da un suo collega. «Ma proprio idovevi prendere come esempio?», queste le parole delche gli sono costati il ban. Secondoil commento in questione violerebbe gli standard in materia ...

risafra76 : Avanti così... - tmtaboutskz : Benedetta parodi che commenta la sua parmigiana con 'un piatto leggero' ah okay - AvvocatoLorenti : Bologna, commenta su Facebook un piatto di finocchi gratinati: censurato dal social - Tgcom24 - OscarZanardi : @disinformatico per la serie prendere fischi per fiaschi. ?? - MaffeoDaniela : RT @MaffeoDaniela: Bologna, commenta su Facebook un piatto di finocchi gratinati: censurato dal social -