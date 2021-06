Calciomercato Inter, sostituto Hakimi | Contatti avviati (Di domenica 27 giugno 2021) Giorni chiave per il mercato dell’Inter: Contatti avviati con l’Arsenal per il terzino che ora è in pole per sostituire Hakimi L’Inter inizia a tessere le prime trame di un… L'articolo Calciomercato Inter, sostituto Hakimi Contatti avviati è stato pubblicato originariamente sul sito Calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di domenica 27 giugno 2021) Giorni chiave per il mercato dell’con l’Arsenal per il terzino che ora è in pole per sostituireL’inizia a tessere le prime trame di un… L'articoloè stato pubblicato originariamente sul sitonews.com.

DiMarzio : #Calciomercato | #Inter, per #Hakimi al #PSG il guadagno potenziale è di 70 milioni - SkySport : Inter, Bellerin in pole per il post Hakimi #SkySport #Inter #SkyCalciomercato #Bellerin - DiMarzio : #Çalhanoglu, il tentativo a sorpresa dell’ @Inter sta dando risultati positivi: parti vicine, si può chiudere a bre… - gilnar76 : Inter Empoli Primavera 2-3: ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… - internewsit : Inter, l'obiettivo sul mercato è lo stesso di sempre: necessario sfoltire - -