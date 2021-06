Ascolti tv 26 giugno 2021 | prima serata

(Di domenica 27 giugno 2021) Anche per ladi sabato 26, abbiamo raccolto gli indici di ascolto che i vari programmi televisivi trasmessi hanno totalizzato. Non possiamo nascondere certi che a sbaragliare la concorrenza di ogni canale è stata la disputa degli ottavi di finale per la nazionale italiana, che ha sfidato l’Austria (tra l’altro vincendo 2-1 ai tempi supplementari. Con ben 13.275.000 spettatori, pari al 61,1% di share, RAI 1 si accaparra il primo posto. Per RAI 2, il film Ossessione senza fine ha incassato il 2,3% di share con appena 500 mila spettatori. RAI 3 invece, con White Oleander porta a casa il 2,1 di ...

Advertising

bclnews_it : Ascolti AM Treviso 27 giugno - - cheTVfa : Si è chiuso venerdì 25 giugno il day time della stagione 2020/2021 di #Rai1. Sul fronte degli ascolti la rete diret… - emabrue : Ascolti Tv 26 giugno digital & pay: Italia-Austria fa il 9,1% nei supplementari su Sky. Danimarca-Galles 6,5%. Bene… - zazoomblog : Ascolti Tv 26 giugno 2021 oltre 132 milioni (61%) abbracciano gli azzurri - #Ascolti #giugno #oltre #milioni - CIAfra73 : RT @Tele_nauta: Gli #ascoltiTv in prima serata di ???????????????????? della giornata di sabato 26 giugno #ItaliaAustria di Euro 2020 viene vista da… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti giugno

... ultima puntata: tutti gli ospiti di Mara Venier Nel primo pomeriggio di oggi, domenica 27, ...di una stagione niente affatto semplice ma scandita da un grande successo sul piano degli. ...La prossima puntata di Beautiful andrà in onda domani, lunedì 28, alle ore 13.45 e sarà ... Guarda il video per scoprire glidei programmi più visti:Ascolti Tv 26 giugno: Azzurri a bomba (15,1 mln complessivi) contro l’Austria (61,1% su Rai1 e 8,5% su Sky). Tutti gli altri sotto un milione. Su Rai1 per gli Europei di calcio, Italia-Austria fa 13,2 ...Su La7 Downton Abbey ha convinto 235.000 spettatori con uno share dell’1.3% mentre su Tv8 The Guardian – Salvataggio in mare ha raccolto 98.000 spettatori con lo 0.5% Italia-Austria (Ottavi finale Eur ...