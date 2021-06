Arrestato Pusher a Milazzo | sequestrati 180 grammi di cocaina

Advertising

NewSicilia : L'arrestato è stato posto agli arresti domiciliari #Newsicilia - OraWeb_TV : Milazzo. Sequestrati 180 grammi di cocaina, arrestato pusher 56enne - ilmetropolitan : ???#Roma. Pusher a bordo di #treno arrestato per detenzione ai fini di #spaccio - - infoitinterno : Milazzo, arrestato pusher con 180 grammi di droga - Oggi Milazzo - zazoomblog : Milazzo nascondeva la cocaina negli slip: arrestato pusher 56enne - #Milazzo #nascondeva #cocaina #negli -

Ultime Notizie dalla rete : Arrestato Pusher

Il Torinese

Di questo è ritenuto responsabile un uomo di 56 anni,dai poliziotti di Milazzo. La droga,... Dopo l'arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, il, su ..."Sono uscito per rapinargli la droga, non per uccidere". Il 14enne di San Roccoper l'omicidio di Cristian Sebastiano ha ribadito la sua versione difensiva, che porta ... il suodi ...Il 27enne è stato arrestato per spaccio alla stazione Termini. Già noto alle forze dell'ordine, è stato accompagnato in caserma in attesa della direttissima ...Si era creato una micro-piazza di spaccio in viale Marche: lì smerciava dosi di hashish. Gli agenti dell’Investigativa del commissariato Centro lo hanno tenuto d’occhio per alcuni giorni, monitorando ...