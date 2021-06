Antonella Elia al veleno contro Vera Gemma "Stai diventando ...'

Leggi su cityroma

(Di domenica 27 giugno 2021)in questi ultimi anni è stata piuttosto al centro del gossip e anche sotto i riflettori per via della sua partecipazione al Grande Fratello vip e ancora Temptation Island e per essere stata l’opinionista del reality di Canale 5. Ad ogni modo, è stata anche particolarmente al centro del gossip per via della sua storia d’amore con Pietro Delle Piane storia che è stata tanto criticata e anche molto chiacchierata. Adesso, sembrerebbe che la nota showgirl sia stata citata e criticata daovvero l’ex naufraga che ha preso parte all’ultima edizione dell’Isola dei famosi. Ma cosa è accaduto tra le due ...