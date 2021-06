Vendicheremo Zoff!

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 26 giugno 2021) L’Italia vince 2-1 contro l’Austria. Risultato già acquisito nel primo tempo. Dobbiamo parlare chiaro: la Coppa Europa è un torneo più importante della Coppa del mondo. Dispiace doverlo dire. Ma tutti i dirigenti e tifosi ormai ne sono convinti. Motivo? Per la stessa ragione che fa sì che la Coppa dei campioni (Champions) sia più importante della Coppa intercontinentale. Il cammino dell’Italia prosegue spedito: battiamo il Belgio 2-1. In semifinale stesso risultato a nostro favore con l’avversario che ci sarà. Finale, la facciamo nostra per 2-1 (doppietta di Insigne) sempre contro l’altra nazionale che arriverà in finale. Penso la Francia. Anche perché la mia più grossa delusione sono ...