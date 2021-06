UFO e UAP | il report del Pentagono | confermate tutte le indiscrezioni

Leggi su computermagazine

(Di sabato 26 giugno 2021) Dall’anticipazione all’ufficialità. Il governo degli Stati Uniti non ha ancora nessuna spiegazione perle decine di fenomeni aerei non identificati, riportati in quasi due decenni e indagati da una task force del. La avevano anticipato i media, soprattutto il New York Times, che l’attesonon avrebbe dato grandi notizie sugli UFO, o UAP. Così è stato. Ufo (Adobe Stock)Secondo il, un totale di 143 rapporti raccolti dal 2004 rimangono inspiegabili. Così il documento fornito dall’Ufficio del Direttore dell’Intelligence Nazionale (ODNI), in risposta al provvedimento richiesto dal Senato degli ...