Advertising

HuffPostItalia : Staino: 'A un certo punto quel miliardo di cinesi sparì' - BrufoloBill : RT @CasaScrittori: Non sono certo di nulla tranne che della santità degli affetti del cuore e della verità dell'immaginazione #MondoDiVersi… -

Ultime Notizie dalla rete : Staino certo

Il Foglio

Facile ora, con la pancia piena e sorseggiando un raffinato vino di un terroir, criticare quel modello agricolo che diha usato troppi agrofarmaci e che già oggi ne usa forse un decimo di ...non siamo di fronte a una simile emergenza, ma il momento è importante". Finalmente, dice, "possiamo archiviare la fase del giustizialismo. Un male enorme la cui colpa non ricade ...Il vignettista all'HuffPost rievoca il suo periodo maoista in occasione dei cent'anni del Partito Comunista cinese:" Ci dicevano: siete quattro gatti. Rispondevamo: al nostro fianco c’è un miliardo di ...Il Maestrone torna in libreria con fiabe e vecchie storie: "Era il ’48, vinsi la Bibbia dei fanciulli. Ho scelto le vicende che mi piacciono di più" ...