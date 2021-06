Quell' irrequietezza che spinge a non accontentarsi di un' esistenza prefabbricata @SerenaDandiniOFFICIAL

(Di sabato 26 giugno 2021) Serena Dandini (foto di Carlo Furgeri Gilbert). Le mie cronache dal trasloco più lungo della storia continuano a tracimare in questa rubrica. Inevitabile confidarmi con voi che leggete queste righe tempestose, oggi più burrascose che mai. Ho vari libri sul comodino che mi fanno compagnia nei momenti di tregua tra uno scatolone e l’altro, pagine preparate apposta per distrarmi da’immersione nel passato che avviene a ogni trasloco. Sempre meglio leggere le vite degli altri che rileggere la propria, sbirciando tra vecchi diari e quaderni che mi ostino a non buttare. Ogni volta sono decisa a liberarmene ma poi faccio l’errore fatale di aprirli e leggere ...

