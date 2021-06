Ondata di calore, in Puglia Emiliano vieta il lavoro nei campi nelle ore più calde (Di sabato 26 giugno 2021) . Decisione doverosa, ma non si poteva prendere qualche giorno prima? Bastava qualche giorno prima. Bastava che questa decisione sacrosanta, ma assolutamente logica, fosse stata presa qualche giorno prima e anche Camara Fantamadi ne avrebbe tratto giovamento. Non pensiamo, infatti, che questa sia la prima estate con temperature che a fine giugno toccano, nelle ore canoniche più calde, ovvero dalle 12 alle 16 per intenderci, i 40 gradi ed oltre. Ti potrebbe interessare>>> Camara Fantamadi, morire di fatica a soli 27 anni E’ stato necessario che un ragazzo di 27 anni morisse schiantato dalla fatica, che si accasciasse sul ciglio ... Leggi su ck12 (Di sabato 26 giugno 2021) . Decisione doverosa, ma non si poteva prendere qualche giorno prima? Bastava qualche giorno prima. Bastava che questa decisione sacrosanta, ma assolutamente logica, fosse stata presa qualche giorno prima e anche Camara Fantamadi ne avrebbe tratto giovamento. Non pensiamo, infatti, che questa sia la prima estate con temperature che a fine giugno toccano,ore canoniche più, ovvero dalle 12 alle 16 per intenderci, i 40 gradi ed oltre. Ti potrebbe interessare>>> Camara Fantamadi, morire di fatica a soli 27 anni E’ stato necessario che un ragazzo di 27 anni morisse schiantato dalla fatica, che si accasciasse sul ciglio ...

Advertising

repubblica : Ondata di calore, in Puglia Emiliano vieta il lavoro nei campi nelle ore più calde - andreastoolbox : Meteo. Ondata di calore eccezionale attesa tra stati di Washington e Columbia, fino a 47°C « 3B Meteo… - panzaantonio61 : RT @eziomauro: Ondata di calore, in Puglia Emiliano vieta il lavoro nei campi nelle ore più calde - repubblica : RT @eziomauro: Ondata di calore, in Puglia Emiliano vieta il lavoro nei campi nelle ore più calde - infoitinterno : Ondata di calore, in Puglia Emiliano vieta il lavoro nei campi nelle ore più calde -