Olimpiadi Tokyo 2021 | Judo | Alice Bellandi | scheda e palmares

Nome: Alice Cognome: Bellandi Luogo e data di nascita: Brescia, 20 novembre 1998 Disciplina: Judo palmares: 2 podi nel World Tour; 1 titolo mondiale junior; 2 medaglie europee junior (oro a Sofia 2018); 1 bronzo europeo cadetti Precedenti alle Olimpiadi: Esordiente Obiettivo a Tokyo 2021: Ripescata davvero in extremis con un pizzico di fortuna, Bellandi va a caccia del primo grande exploit internazionale a livello senior dopo aver chiuso in bellezza il percorso giovanile nel 2018. Nei 70 kg le gerarchie non sono così nette, ma un eventuale podio della ...

