Mancini: «Abbiamo meritato, sapevo sarebbe stata la gara più difficile» (Di sabato 26 giugno 2021) Roberto Mancini, ct dell’Italia, commenta il passaggio ai quarti di finale ad Euro 2020: ecco le dichiarazioni dopo l’Austria Roberto Mancini ha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo la vittoria contro l’Austria. Ecco le sue dichiarazioni. «L’Abbiamo portata a casa perchè l’Abbiamo meritata, già nel primo tempo dovevamo fare un paio di gol. Nel secondo tempo siamo calati un po’ magari anche per un campo pesante. I miei cambi? L’Abbiamo vinta grazie ai giocatori non a me, Federico e Pessina sono stati bravissimi, io sapevo sarebbe stata la più ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 26 giugno 2021) Roberto, ct dell’Italia, commenta il passaggio ai quarti di finale ad Euro 2020: ecco le dichiarazioni dopo l’Austria Robertoha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo la vittoria contro l’Austria. Ecco le sue dichiarazioni. «L’portata a casa perchè l’meritata, già nel primo tempo dovevamo fare un paio di gol. Nel secondo tempo siamo calati un po’ magari anche per un campo pesante. I miei cambi? L’vinta grazie ai giocatori non a me, Federico e Pessina sono stati bravissimi, iola più ...

