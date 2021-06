Jessica e Davide arrivano alle minacce: “Non costringermi a farlo” (Di sabato 26 giugno 2021) La rottura tra Jessica Antonini e Davide Lorusso, rispettivamente ex tronista ed ex corteggiatore di Uomini e Donne fidanzatisi lo scorso ottobre in trasmissione, ha sollevato un vero e proprio polverone. Il caos creato in primis dalle dichiarazioni di Jessica, che ha dato all’ex del fedifrago e dell’omosessuale inconsapevole, non accenna a placarsi. Dopo che anche Davide ha dato la sua versione dei fatti, infatti, la Antonini si è arrabbiata ancora di più e ha fatto una minaccia ben precisa. Le dichiarazioni di Davide Lorusso a “Uomini e Donne Magazine” Intervistato da “Uomini e Donne ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 26 giugno 2021) La rottura traAntonini eLorusso, rispettivamente ex tronista ed ex corteggiatore di Uomini e Donne fidanzatisi lo scorso ottobre in trasmissione, ha sollevato un vero e proprio polverone. Il caos creato in primis ddichiarazioni di, che ha dato all’ex del fedifrago e dell’omosessuale inconsapevole, non accenna a placarsi. Dopo che ancheha dato la sua versione dei fatti, infatti, la Antonini si è arrabbiata ancora di più e ha fatto una minaccia ben precisa. Le dichiarazioni diLorusso a “Uomini e Donne Magazine” Intervistato da “Uomini e Donne ...

pairsonnalitesF : RT @pairsonnalitesF: “Davide è gay ma non lo sa” | Signoretti pubblica l'audio di Jessica sul suo ex dopo Uomini e Donne: Sarti_Davide : @E… - BITCHYFit : Jessica Antonini sbotta contro l'ex Davide Lorusso: 'Tiro fuori screen e fotine. Una cosa è certa: lui è...' *… - CronacaSocial : È finita tra la coppia di Uomini e Donne, lei spiega: 'Lui è gay, ma non lo sa'. ???? - GiuseppeporroIt : 'Una cosa è certa, che è…', Jessica Antonini attacca nuovamente Davide Lorusso! #uominiedonne #jessicaantonini… - zazoomblog : Jessica Antonini sbotta contro l’ex Davide Lorusso: “Tiro fuori screen e fotine. Una cosa è certa: lui è…” -… -