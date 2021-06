Italia-Austria, gol annullato ad Arnautovic. Caressa show: “Io ti abbraccio Beppe” (Di sabato 26 giugno 2021) Attimi di tensione per i tifosi Italiani. Arnautovic trova il gol al 65? su sponda di Alaba, rompendo l’equilibrio nella tiratissima partita valida per gli ottavi di finale per Euro 2020. Il Var, però, corre in soccorso degli Azzurri: dopo una sessantina di interminabili secondi, l’arbitro Taylor annulla il gol per fuorigioco dell’attaccante ex Inter. A quel punto, Fabio Caressa non riesce a contenere la sua gioia e, rivolgendosi al compagno di telecronaca Beppe Bergomi, urla: “È fuorigioco! E io ti abbraccio, Beppe, io ti abbraccio!”. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 26 giugno 2021) Attimi di tensione per i tifosini.trova il gol al 65? su sponda di Alaba, rompendo l’equilibrio nella tiratissima partita valida per gli ottavi di finale per Euro 2020. Il Var, però, corre in soccorso degli Azzurri: dopo una sessantina di interminabili secondi, l’arbitro Taylor annulla il gol per fuorigioco dell’attaccante ex Inter. A quel punto, Fabionon riesce a contenere la sua gioia e, rivolgendosi al compagno di telecronacaBergomi, urla: “È fuorigioco! E io ti, io ti!”. SportFace.

