Fratelli d’Europa. Fidanza sul supergruppo di Meloni a Bruxelles (Di sabato 26 giugno 2021) Carlo Fidanza, responsabile Esteri di Fratelli d’Italia e Capodelegazione al Parlamento Europeo, insieme a Raffaele Fitto, ha accompagnato Giorgia Meloni nelle sue due giornate a Bruxelles. Onorevole Fidanza, il suo bilancio? “Sono state giornate molto proficue. Con il Presidente del Parlamento europeo Sassoli abbiamo evidenziato la necessità di garantire il pluralismo ora che si è avviata la Conferenza sul futuro dell’Europa, che non può essere un monologo di ultra-europeisti acritici, ma deve dare spazio a chi, come noi, crede in un modello di Europa confederale, rispettosa delle sovranità nazionali e ... Leggi su formiche (Di sabato 26 giugno 2021) Carlo, responsabile Esteri did’Italia e Capodelegazione al Parlamento Europeo, insieme a Raffaele Fitto, ha accompagnato Giorgianelle sue due giornate a. Onorevole, il suo bilancio? “Sono state giornate molto proficue. Con il Presidente del Parlamento europeo Sassoli abbiamo evidenziato la necessità di garantire il pluralismo ora che si è avviata la Conferenza sul futuro dell’Europa, che non può essere un monologo di ultra-europeisti acritici, ma deve dare spazio a chi, come noi, crede in un modello di Europa confederale, rispettosa delle sovranità nazionali e ...

