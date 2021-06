Fino a quando si porteranno le mascherine? Data scadenza obbligo all’aperto (Di domenica 27 giugno 2021) “Superiamo l’obbligo di indossare le mascherine all’aperto in zona bianca, ma sempre nel rispetto delle indicazioni precauzionali stabilite dal Cts”. Con queste parole Roberto Speranza, ministro della Salute, ha confermato il parere arrivato Comitato tecnico-scientifico: dal 28 giugno sarà stop all’obbligo dell’uso delle mascherine all’aperto, perlomeno in zona bianca. I dispositivi di protezione personale si dovranno comunque portare con sé per essere indossati nei luoghi a rischio assembramento. Resta poi l’obbligatorietà sui mezzi di trasporto e nei locali. Entro il 28 giugno anche ... Leggi su sportface (Di domenica 27 giugno 2021) “Superiamo l’di indossare lein zona bianca, ma sempre nel rispetto delle indicazioni precauzionali stabilite dal Cts”. Con queste parole Roberto Speranza, ministro della Salute, ha confermato il parere arrivato Comitato tecnico-scientifico: dal 28 giugno sarà stop all’dell’uso delle, perlomeno in zona bianca. I dispositivi di protezione personale si dovranno comunque portare con sé per essere indossati nei luoghi a rischio assembramento. Resta poi l’obbligatorietà sui mezzi di trasporto e nei locali. Entro il 28 giugno anche ...

