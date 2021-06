F.1, GP Stiria - Pole position di Max Verstappen (Di sabato 26 giugno 2021) Max Verstappen ha conquistato la Pole position del Gran Premio della Stiria, ottava prova del Mondiale di Formula 1 2021. L'olandese della Red Bull si è guadagnato la partenza al palo grazie a un tempo di 1:03.841, staccando di due decimi le Mercedes di Valtteri Bottas e Lewis Hamilton. Il finlandese, però, a causa di una penalità, partirà dalla quinta posizione nella gara di domani. Piccolo capolavoro per la McLaren, firmato Lando Norris: l'inglese ha conquistato la quarta posizione a un soffio dalle due vetture della Stella. Le parole dei protagonisti. Sesta Pole position in carriera per ... Leggi su quattroruote (Di sabato 26 giugno 2021) Maxha conquistato ladel Gran Premio della, ottava prova del Mondiale di Formula 1 2021. L'olandese della Red Bull si è guadagnato la partenza al palo grazie a un tempo di 1:03.841, staccando di due decimi le Mercedes di Valtteri Bottas e Lewis Hamilton. Il finlandese, però, a causa di una penalità, partirà dalla quinta posizione nella gara di domani. Piccolo capolavoro per la McLaren, firmato Lando Norris: l'inglese ha conquistato la quarta posizione a un soffio dalle due vetture della Stella. Le parole dei protagonisti. Sestain carriera per ...

