Europei 2021, Galles-Danimarca 0-4: Kjaer vola ai quarti di finale (Di sabato 26 giugno 2021) Si è chiuso sul punteggio di 4-0 il primo ottavo di finale degli Europei 2021, con protagonista Kjaer, difensore del Milan. Uscito per infortunio. Leggi su pianetamilan (Di sabato 26 giugno 2021) Si è chiuso sul punteggio di 4-0 il primo ottavo didegli, con protagonista, difensore del Milan. Uscito per infortunio.

Advertising

borghi_claudio : Bene. Ribadisco: la Nazionale ci rappresenta e non ci si inginocchia davanti a nessuno. Europei, l'Italia non si… - repubblica : ?? Europei e antirazzismo, la nazionale italiana ha deciso: gli azzurri non si inginocchieranno - Gazzetta_it : Lukaku: “Ronaldo capocannoniere? Il campionato l’ho vinto io con l’Inter” #BelgioPortogallo #Euro2020 - OA_Sport : #CALCIO La Danimarca travolge il Galles e vola ai quarti di finale degli Europei 2021 - Gazzetta_it : Belgio-Portogallo: quando #Eusebio non riuscì a soddisfare... # Salazar #BEL #POR -