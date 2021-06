È possibile usufruire della pensione anticipata a 63 anni? (Di sabato 26 giugno 2021) La pensione anticipata è fruibile, talvolta, raggiunti i 63 anni di età. Tra i requisiti, tuttavia, il lavoratore dovrà dimostrare di aver maturato almeno trent’anni di contributi. Si ricorda come, per tutto l’anno corrente, è ancora possibile usufruire di tale opportunità grazie all’Ape Sociale, una misura il cui iter sta giungendo al termine, a meno che non venga disposta una proroga ulteriore. L’Ape Sociale rimarrà legalmente in vigore fino al prossimo 31 dicembre. Money.it ha approfondito la questione, tramite la lettera di un lettore. pensione ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 26 giugno 2021) Laè fruibile, talvolta, raggiunti i 63di età. Tra i requisiti, tuttavia, il lavoratore dovrà dimostrare di aver maturato almeno trent’di contributi. Si ricorda come, per tutto l’anno corrente, è ancoradi tale opportunità grazie all’Ape Sociale, una misura il cui iter sta giungendo al termine, a meno che non venga disposta una proroga ulteriore. L’Ape Sociale rimarrà legalmente in vigore fino al prossimo 31 dicembre. Money.it ha approfondito la questione, tramite la lettera di un lettore....

