(Di sabato 26 giugno 2021) La passione per i videogiochi degli anni Ottanta sta spingendo i collezionisti a cercaretelevisori capaci di restituire le emozioni di un tempo. In soffitta potrebbe esserci un piccolo tesoro da vendere online

Advertising

lorenzolume : dopo tanto tempo ho messo su un vinile. Era sui 45 giri e de Gregori aveva la vocina di topo Gigio. Dai recessi del… - crisvtyles : se c’è qualcunx che ha preso il vinile di billie dopo quanto vi è arrivato?? voglio fare una sorpresa ad una mia amica - zazoomblog : Dopo il vinile torna il tubo catodico: con il retrogaming è caccia ai vecchi tv - #vinile #torna #catodico:… - ProximaRadio : Dopo un anno di vendite record, anche Amazon entra nel mercato dei #vinili con il nuovo servizio di abbonamento onl… - ehiuomo : RT @djpastaofficial: Dopo 16 anni Grand Master Mogol diventa un (doppio) vinile ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Dopo vinile

La Repubblica

Nel 1986 sotto l'etichetta Project Studio pubblicano "Alibi Fulmine", EP inche riscosse un ... Due anni, la band vince il Premio della critica di Arezzo Wave, e inizia un giro di ...I FORMATI Oltre che nelle versioni fisiche standard di doppio CD e doppio, l'album uscirà ...3 mixtape prodotti con Linch, con il quale fa squadra fissa ancora oggi, nel 2018 esce il suo ...STABIO - Dopo un silenzio prolungato torna a farsi sentire la storica band ticines-insubre de i Pipistrani con un brano che è anche una super collaborazione. Si tratta di “La mia libertà” che vede rit ...Nuovo album dei genovesi Alibi Fulmine. In uscita venerdì 2 luglio "Alibi senza alibi", disponibile sia in fisico che in digitale ...