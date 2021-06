Denise Pipitone | un ex poliziotto parla per la prima volta | ' Il Peppe di cui parlano Anna e Jessica Corona sono io Ecco cosa successe'

Advertising

fattoquotidiano : Denise Pipitone, Piera Maggio diffida Quarto Grado: “Frasi offensive nei miei confronti affermate con veemenza inop… - VirnaBalanzin : RT @mattinodinapoli: Denise Pipitone, la nuova rivelazione: «So chi ha preso la bambina e in quale luogo...» - tempoweb : #DENISE Pipitone 'Senza tacere nulla' E' guerra totale tra il conduttore #nuzzi e Piera Maggio… - mattinodinapoli : Denise Pipitone, la nuova rivelazione: «So chi ha preso la bambina e in quale luogo...» - JohSogos : RT @ilmessaggeroit: Denise Pipitone, la nuova rivelazione: «So chi ha preso la bambina e dove» -

Ultime Notizie dalla rete : Denise Pipitone

U n'ex poliziotto s vela nuovi retroscena del caso di. La nuova inchiesta aperta dalla procura di Marsala sul caso della bambina scomparsa da Mazara del Vallo, rivela le testimonianze di un uomo, un ex poliziotto che non era mai stato ...... ha detto chesarebbe stata presa, spiegando come Jessica Pulizzi, figlia del padre naturale della bimba scomparsa, dopo essere andata al mercato, avrebbe ' portato con sé' . Quindi l'...Denise Pipitone, nuovo colpo di scena. Nella puntata andata in onda ieri, un uomo ha affermato di sapere che ha rapito la bambina scomparsa a Mazara del Vallo, in Sicilia, nel 2004.Non si ferma il botta e risposta tra Piera Maggio e il conduttore Mediaset Gianluigi Nuzzi . La mamma di Denise Pipitone , nei giorni ...