Croazia Spagna, designato l’arbitro per il match degli ottavi (Di sabato 26 giugno 2021) designato l’arbitro che dirigerà la gara degli ottavi di Euro 2020 tra Croazia e Spagna: ecco chi sarà il fischietto Il turco Cuneyt Cakir è l’arbitro scelto per dirigere Croazia–Spagna, ottavo di finale di Euro 2020 in programma lunedì 28 a Copenhagen. Sarà assistito dai connazionali Bahattin Duran e Tarik Ongun. Quarto uomo il bulgaro Georgi Kabakov. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 26 giugno 2021)che dirigerà la garadi Euro 2020 tra: ecco chi sarà il fischietto Il turco Cuneyt Cakir èscelto per dirigere, ottavo di finale di Euro 2020 in programma lunedì 28 a Copenhagen. Sarà assistito dai connazionali Bahattin Duran e Tarik Ongun. Quarto uomo il bulgaro Georgi Kabakov. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

FcInterNewsit : Croazia, Olic: 'Con la Spagna non ci saranno molti cambiamenti. Dalla panchina possiamo ottenere molto' - Calciodiretta24 : Croazia – Spagna: cronaca diretta live, risultato in tempo reale - CORNERNEWS24 : #Calcio - Europei: turco Cakir arbitra Croazia-Spagna L'ottavo di finale si gioca lunedì 28 a Copenhagen - giornaleradiofm : Approfondimenti: Europei: turco Cakir arbitra Croazia-Spagna: (ANSA) - ROMA, 26 GIU - Il turco Cuneyt Cakir è l'arb… - Albert86795381 : Pini odorosi. Ho sempre adorato la loro essenza fin dall'infanzia: in Italia, in Croazia, in Grecia, in Spagna, in… -