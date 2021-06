Buon 30° compleanno Radio Cittadella

Leggi su tarantinitime

(Di sabato 26 giugno 2021) Il 25 giugno 1991 mons. Guglielmo Motolese avviò l’attività dell’emittente. Fu proprio il compianto arcivescovo, fondatore delladella Carità, a dare avvio alle trasmissioni. “La voce di questa– disse – metterà in evidenza le testimonianze di tanto bene che si profonde in città. Contribuiremo così, in positivo, alla rinascita di tutto il territorio e all’opera della nuova evangelizzazione, che impegna la Chiesa italiana”. Il 25 giugno 2021, a 30 anni esatti da quel giorno,ha voluto festeggiare la sua lunga attività con una serie di ...