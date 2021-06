Bianchessi su Locatelli | «Subito dissi di no | poi rimasi estasiato»

(Di sabato 26 giugno 2021) Mauro, ex responsabile del settore giovanile del Milan, ha parlato così di, nel mirino della Juve. Le parole L’ex responsabile del settore giovanile del Milan, Mauro, ha rilasciato un’intervista a Sportweek. Queste le sue parole su Manuel, obiettivo della Juve. CLICCA QUI PER RIMANERE AGGIORNATO SUL MONDO JUVENTUS «Manuel aveva qualche problema a Bergamo, la famiglia si era accordata a parole con l’Inter, ma per il rapporto di fiducia che avevano col sottoscritto alla fine scelsero il Milan. Quando ero ancora all’Atalanta, dopo aver visto Manuel la prima volta ...

Ma anche, inevitabilmente, a Manuel, il figlio che il paesino in provincia di Lecco si ... Lì dove incontra Mauro, lesto poi a portarselo con sè al Milan. LO STUDIO E I SOGNI DA ...fu vicino al trasferimento all'Inter, peròfu bravo a farlo firmare per il Milan. Sembrava destinato a essere una futura colonna della formazione rossonera, ma le cose non sono ...Mauro Bianchessi, ex responsabile del settore giovanile del Milan, ha rilasciato un’intervista a Sportweek parlando di Manuel Locatelli, obiettivo della J ...Mauro Bianchessi, ex responsabile del settore giovanile del Milan, ha parlato così del colpo della Juve. Le parole L’ex responsabile del settore giovanile del Milan, Mauro Bianchessi, ha rilasciato un ...