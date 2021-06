Basket: playoff Nba, Leonard out anche per gara-5 contro i Suns (Di sabato 26 giugno 2021) Roma, 26 giu. (Adnkronos/Dpa) - Continua il calvario di Kawhi Leonard: la stella dei Clippers darà forfait anche nella gara-5 della finale della Wester Conference contro i Phoenix Suns. Per l'All Star è la sesta partita consecutiva senza mettere piede sul parquet; l'ultimo match è quello giocato in gara-4 contro i Jazz nella semifinale di Conference, prima della distorsione al ginocchio che non sembra dare pace a Leonard. Situazione che complica non poco la corsa all'anello per la franchigia di Los Angeles che, già sotto 2-1 nella serie, dovrà fare a meno ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 26 giugno 2021) Roma, 26 giu. (Adnkronos/Dpa) - Continua il calvario di Kawhi: la stella dei Clippers darà forfaitnella-5 della finale della Wester Conferencei Phoenix. Per l'All Star è la sesta partita consecutiva senza mettere piede sul parquet; l'ultimo match è quello giocato in-4i Jazz nella semifinale di Conference, prima della distorsione al ginocchio che non sembra dare pace a. Situazione che complica non poco la corsa all'anello per la franchigia di Los Angeles che, già sotto 2-1 nella serie, dovrà fare a meno ...

