Una cantina abruzzese diventa residenza d’artista

C'è chi per i propri quarant'anni si regala un'opera e chi lancia un progetto per instaurare un legame con il mondo dell'arte contemporanea: per i suoi 40 anni di attività, la cantina abruzzese Masciarelli Tenute Agricole ha inaugurato Masciarelli Art Project, un'iniziativa nata con la volontà di coinvolgere talenti internazionali in un dialogo con il mondo Masciarelli. Masciarelli Art Project Castello di Semivicoli, Bottaia©AntinoriPer la sua prima edizione, il progetto vede protagonista l'artista e designer Job Smeets, talento belga fondatore di Studio Jobs e prevede un periodo di residenza nel suggestivo Castello di ...

