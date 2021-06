Speranza | ' Mascherina fondamentale | obbligatorio portarla con sé'

(Di venerdì 25 giugno 2021) Dal 28 giugno 'disponiamo la possibilità all'aperto di poter non indossare la, però questo dispositivo è e resta uno strumento'. E' quanto afferma il ministro Roberto, ...

matteosalvinimi : #Salvini: ora anche Speranza dice: via la mascherina all'aperto dal 28 giugno? Nei giorni scorsi me ne hanno dette… - Agenzia_Ansa : Il ministro Speranza sottolinea: 'La mascherina resta ancora essenziale' #ANSA - rtl1025 : ++??++ Coronavirus, il ministro #Speranza conferma: "Stop alla #mascherina all'aperto dal prossimo #28giugno"

Dal 28 giugno 'disponiamo la possibilità all'aperto di poter non indossare la, però questo dispositivo è e resta uno strumento fondamentale'. E' quanto afferma il ministro Roberto, sottolineando che 'è sempre obbligatorio indossarla al chiuso, mentre all'......ministro della Salute Robertointervenendo a Oggi è un altro giorno su Rai1. Tutta l'Italia diventa dunque zona bianca. Attesa per i dati sulla variante Delta. L'importanza della"...Dal 28 giugno "disponiamo la possibilità all'aperto di poter non indossare la mascherina, però questo dispositivo è e resta uno strumento fondamentale". E' quanto afferma il ministro Roberto Speranza, ...Napoli. 25 giugno 2021. Il Presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, rende obbligatorio l’uso delle mascherine all’aperto, precedendo il decreto firmato dal Ministro della Salute, Speranza, ...