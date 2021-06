Risalgono i casi di Covid: Israele reintroduce l'obbligo di mascherina al chiuso (Di venerdì 25 giugno 2021) Israele anticipa i tempi e reintroduce l'obbligo di mascherina al chiuso che era stato abolito lo scorso 15 giugno. Causa del provvedimento stabilito dal ministero della sanità - in anticipo di 2 giorni... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 25 giugno 2021)anticipa i tempi el'dialche era stato abolito lo scorso 15 giugno. Causa del provvedimento stabilito dal ministero della sanità - in anticipo di 2 giorni...

