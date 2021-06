Porta Nolana, sorpreso a coltivare marijuana in casa: 23enne denunciato (Di venerdì 25 giugno 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Napoli – Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Vicaria Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in via San Cosmo Fuori Porta Nolana per la segnalazione di una lite familiare. I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da una donna la quale ha riferito che il figlio, dall’interno dell’abitazione, stava discutendo con il fratello fermo sul pianerottolo e gli impediva di entrare. Gli operatori, una volta nell’abitazione, hanno notato che l’appartamento era a soqquadro e, nella camera da letto, hanno scoperto una piccola serra ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 25 giugno 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Napoli – Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Vicaria Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in via San Cosmo Fuoriper la segnalazione di una lite familiare. I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da una donna la quale ha riferito che il figlio, dall’interno dell’abitazione, stava discutendo con il fratello fermo sul pianerottolo e gli impediva di entrare. Gli operatori, una volta nell’abitazione, hanno notato che l’appartamento era a soqquadro e, nella camera da letto, hanno scoperto una piccola serra ...

