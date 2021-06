Niente Milan per Amine Adli, trattativa saltata! Il talento del Tolosa preferisce restare in Francia: ci prova il Lille (Di venerdì 25 giugno 2021) Adli al Milan non si conclude. Secondo le ultime indiscrezioni del giornalista di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, il futuro del talento del Tolosa, Amine Adli, non sarà rossonero. Milan, perché è sfumato l’affare Adli Il Milan ha bisogno di una nuova ala per poter sostenere il doppio impegno in Champions League, e Amine Adli sembrava il profilo giusto per costi ed età ridotti. La dirigenza rossonera aveva presentato un’offerta molto alta al Tolosa ma il giocatore ha deciso di rimanere ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 25 giugno 2021)alnon si conclude. Secondo le ultime indiscrezioni del giornalista di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, il futuro deldel, non sarà rossonero., perché è sfumato l’affareIlha bisogno di una nuova ala per poter sostenere il doppio impegno in Champions League, esembrava il profilo giusto per costi ed età ridotti. La dirigenza rossonera aveva presentato un’offerta molto alta alma il giocatore ha deciso di rimanere ...

Advertising

curpadepoisson : RT @MilanWorldForum: Cerruti:'Milan, non vendere Cutrone. Ecco perchè' -) - rflgreco : @75_franz6 @dino_andreani @SoloMilan68 Solo con le punizioni non ho mai capito perchè non gliele facessero tirare.… - fabbianorozzang : RT @maradonahiguain: @fabbianorozzang @TheYorrick @FBiasin Già avete fatto questa fine( la juve) il milan non vale niente e gli hanno rega… - maradonahiguain : @fabbianorozzang @TheYorrick @FBiasin Già avete fatto questa fine( la juve) il milan non vale niente e gli hanno r… - FabrizioLandi4 : • Milan e Juve su Luis Alberto • Juventus, niente Ronaldo Nuovo scambio per Pogba • Milan e Marsiglia, contatto p… -