Napoli, uomo armato aggredisce titolare del bar e clienti: arrestato 46enne (Di venerdì 25 giugno 2021) Polizia in azione nel centro storico di Napoli, arrestato 46enne. Ieri sera gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Santa Maria di Costantinopoli per la segnalazione di una persona armata davanti a un locale. I poliziotti, una volta sul posto, hanno L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 25 giugno 2021) Polizia in azione nel centro storico di. Ieri sera gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Santa Maria di Costantinopoli per la segnalazione di una persona armata davanti a un locale. I poliziotti, una volta sul posto, hanno L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Advertising

marcodimaio : “Siamo tutti cavie” così dice il sindaco di Napoli #DeMagistris parlando di #vaccini. È gravissimo che un uomo dell… - fattidinapoli : Napoli: Torre del Greco, arrestato un uomo per violenze in famiglia - - EasyWorldNews : RT @EasySoccerNews: Agguato in strada a Napoli, ucciso trentenne con due colpi di pistola: Era stato arrestato nel 2016 per estorsione e sc… - globalfirstnews : RT @EasySoccerNews: Agguato in strada a Napoli, ucciso trentenne con due colpi di pistola: Era stato arrestato nel 2016 per estorsione e sc… - easyjanjansen : RT @EasySoccerNews: Agguato in strada a Napoli, ucciso trentenne con due colpi di pistola: Era stato arrestato nel 2016 per estorsione e sc… -