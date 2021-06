Mims convoca aziende noleggio il 1 luglio su regole monopattini

(Di venerdì 25 giugno 2021) Regolamentare l'uso deielettrici, diventato sempre più diffuso nei centri urbani, per migliorare le condizioni di sicurezza delle persone e garantire il decoro urbano evitando le soste ...

Advertising

infoitinterno : Trasporti, Mims convoca il 1/7 aziende monopattini per regole sicurezza - fisco24_info : Monopattini: Mims convoca 1 luglio aziende su regole: Per migliorare sicurezza ed evitare soste selvagge - TORREDAMARE : Formazione marittimi, MIMS convoca “consultazione pubblica” con le parti sociali - InfoMarittimi : Formazione marittimi, MIMS convoca “consultazione pubblica” con le parti sociali -

Ultime Notizie dalla rete : Mims convoca

Agenzia ANSA

Per ilsaranno presenti i responsabili del Dipartimento della mobilità sostenibile e della Direzione della sicurezza stradale. Sono invitati a partecipare anche l'Associazione nazionale dei ...Per ilsaranno presenti i responsabili del Dipartimento della mobilità sostenibile e della Direzione della sicurezza stradale. Sono invitati a partecipare anche l'Associazione nazionale dei ...Con questi obiettivi il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, spiega una nota, ha convocato le aziende produttrici dei monopattini a una riunione che si svolgerà il primo luglio ...Regolamentare l'uso dei monopattini elettrici, diventato sempre più diffuso nei centri urbani, per migliorare le condizioni di ...