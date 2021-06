MASANTONIO, PRIMA PUNTATA: LA COPPIA PREZIOSI-PANDOLFI ACCENDE L’ESTATE DI CANALE 5 (Di venerdì 25 giugno 2021) Venerdì 25 giugno, in PRIMA serata su CANALE 5, al via la nuova serie “MASANTONIO – Sezione Scomparsi” che vede protagonista Alessandro PREZIOSI. Il nuovo procedural targato Mediaset è la storia di Elio MASANTONIO (PREZIOSI), un investigatore dal passato misterioso e dall’altrettanto misteriosa qualifica, che viene destinato dal Prefetto di Genova Attilio De Prà (Bebo Storti) alla guida di una piccola task force per risolvere i casi di persone scomparse. MASANTONIO, solitario, cinico e scontroso, possiede un talento: la capacità di entrare nelle vite degli scomparsi fino ... Leggi su bubinoblog (Di venerdì 25 giugno 2021) Venerdì 25 giugno, inserata su5, al via la nuova serie “– Sezione Scomparsi” che vede protagonista Alessandro. Il nuovo procedural targato Mediaset è la storia di Elio), un investigatore dal passato misterioso e dall’altrettanto misteriosa qualifica, che viene destinato dal Prefetto di Genova Attilio De Prà (Bebo Storti) alla guida di una piccola task force per risolvere i casi di persone scomparse., solitario, cinico e scontroso, possiede un talento: la capacità di entrare nelle vite degli scomparsi fino ...

