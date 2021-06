Elisabetta Gregoraci inarrestabile: la sua prima canzone per Battiti Live (Di venerdì 25 giugno 2021) Elisabetta Gregoraci è inarrestabile: la showgirl infatti è tra le conduttrici di Battiti Live 2021, che ha preso il via il 25 giugno e andrà in onda da metà luglio in prima serata su Italia 1. Accanto a lei, come da qualche anno, il co-conduttore Alan Palmieri, con il quale ha lanciato la canzone Anno Zero. Non solo conduttrice e showgirl: la bella Elisabetta si è riscoperta anche cantante, annunciando sui social la novità. La Gregoraci, tra un selfie e qualche clip con alcuni dei protagonisti dello show musicale più atteso dell’estate, ... Leggi su dilei (Di venerdì 25 giugno 2021): la showgirl infatti è tra le conduttrici di2021, che ha preso il via il 25 giugno e andrà in onda da metà luglio inserata su Italia 1. Accanto a lei, come da qualche anno, il co-conduttore Alan Palmieri, con il quale ha lanciato laAnno Zero. Non solo conduttrice e showgirl: la bellasi è riscoperta anche cantante, annunciando sui social la novità. La, tra un selfie e qualche clip con alcuni dei protagonisti dello show musicale più atteso dell’estate, ...

