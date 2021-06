Centri estivi per bambini da 0 a 3 anni, parte l’iter per individuare i gestori (Di venerdì 25 giugno 2021) Nel quadro complessivo dei Centri estivi comunali predisposti dall’amministrazione Melucci per la stagione 2021, spicca la novità delle attività dedicate ai bambini da 0 a 3 anni, fino a oggi mai realizzate.Sul sito istituzionale del Comune di Taranto, infatti, sono già disponibili l’avviso pubblico (https://bit.ly/3dcZ1Jr) e la domanda di partecipazione (https://bit.ly/2TXbr18) predisposti dalla direzione Pubblica Istruzione per individuare i gestori in possesso delle adeguate qualifiche per avviare le attività in uno o più asili nido della rete comunale, attività che ... Leggi su tarantinitime (Di venerdì 25 giugno 2021) Nel quadro complessivo deicomunali predisposti dall’amministrazione Melucci per la stagione 2021, spicca la novità delle attività dedicate aida 0 a 3, fino a oggi mai realizzate.Sul sito istituzionale del Comune di Taranto, infatti, sono già disponibili l’avviso pubblico (https://bit.ly/3dcZ1Jr) e la domanda dicipazione (https://bit.ly/2TXbr18) predisposti dalla direzione Pubblica Istruzione perin possesso delle adeguate qualifiche per avviare le attività in uno o più asili nido della rete comunale, attività che ...

