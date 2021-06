Arbus, muore d'infarto a 65 anni per salvare due ragazze in mare (Di venerdì 25 giugno 2021) Tragedia a Marina di Arbus. Un bagnante di circa 65 anni, secondo le prime testimonianze, non ha esitato a buttarsi in acqua quando ha visto due ragazze in pericolo riuscendole a salvare ma... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 25 giugno 2021) Tragedia a Marina di. Un bagnante di circa 65, secondo le prime testimonianze, non ha esitato a buttarsi in acqua quando ha visto duein pericolo riuscendole ama...

TgLa7 : #Muore in mare in Sardegna dopo aver salvato due ragazzine A Marina di Arbus, la vittima è un 65enne - Today_it : Bagnante muore dopo aver salvato due 13enni in mare - Robherto72 : RT @AnsaSardegna: Muore in mare in Sardegna dopo aver salvato due ragazzine. Marina di Arbus, la vittima è un 65enne #ANSA - tusciaweb : Salva due adolescenti che stavano per affogare in mare, poi muore di arresto cardiaco Arbus - Si è tuffato in mare… - franciscusedda : RT @SardiniaPost: ?? Un gesto eroico lungo la Costa Verde Dua ragazzine erano in grave difficoltà tra le onde della Marina di Arbus quando… -

Ultime Notizie dalla rete : Arbus muore Sardegna, uomo muore in mare dopo aver salvato due ragazze che stavano affogando Dramma nel pomeriggio di oggi, 25 giugno, nel mare davanti a Marina di Arbus, provincia del Medio Campidano, in Sardegna. Un bagnante di 65 anni ha salvato due ragazze giovanissime che stavano per affogare in un pericoloso tratto di costa, ma a causa della fatica è morto ...

