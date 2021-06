10 cose da sapere tra vaccini e vacanze, una guida per ferie in salute (Di venerdì 25 giugno 2021) Per sensibilizzare gli italiani e diffondere i consigli pratici della guida "Estate, io sono pronto" (disponibili online su www.proteggiituoipolmoni.it) - riferisce scendono in campo anche due ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 25 giugno 2021) Per sensibilizzare gli italiani e diffondere i consigli pratici della"Estate, io sono pronto" (disponibili online su www.proteggiituoipolmoni.it) - riferisce scendono in campo anche due ...

Advertising

teatrolafenice : ?? «Nelle cose del mondo, non è il sapere, ma il volere che può» (Niccolò Tommaseo). Buongiorno, amici! ???… - CarloCalenda : Perché chiacchierare di sinistra e realizzare cose di sinistra sono cose molto diverse. Come anche tu dovresti sapere. - Ketty49574604 : @lovekpop1605 Spero che tu non gli abbia risposto vuole sapere cose su di te e basta quanto odio questo tipo di persone - _youdkwhoiam_ : @kkoocherrie yoongi, parlerei con lui di tutto e mi piacerebbe sapere come lui vede le cose, in più abbiamo un cara… - MISSITEVERYDAY : @foolsgvld__ amore davvero tranquilla,hai detto delle cose davvero importanti, a volte siamo convinti che una perso… -