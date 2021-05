Tutti i verdetti definitivi della Serie A 2020-21

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 24 maggio 2021) Tutto in 90 minuti, gli ultimi, sportivamente drammatici, di questo campionato. Perché se per l'Inter era il giornogrande festa (quella sul campo con la consegnacoppa per lo scudetto e quella all'esterno di San Siro davanti ai propri tifosi), per chi lottava per un posto in Champions League era la serata del grande bivio, dentro o fuori, il segno più o quello meno su un'intera stagione giocata in gara secca. Inter, Milan, Atalanta e Juventus in Champions Con Inter e Atalanta già certequalificazione alla Champions, erano in tre a giocarsi gli ultimi due posti: Milan, Napoli e Juventus, rigorosamente in ordine di classifica prima del fischio d'inizio. Da lì in avanti sono state emozioni trasversali, un occhio al campo e uno a quanto stava capitando altrove, intreccio di risultati e combinazioni senza precedenti, un ...